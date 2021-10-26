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    26 октября 2021, 20:43

    Том Харди заключил пари с Ди Каприо и проиграл

    Ди Каприо написал на теле Тома Харди фразу «Лео знает все»

    Оксана Лавнюженко

    Голливудский актер Том Харди в одном из интервью рассказал, как проспорил коллеге по цеху Леонардо Ди Каприо. Он заявил, что ему пришлось выполнить дикое желание любимица миллионов. Об этом написал сайт «Дни.ру».

    Том Харди заключил пари с Ди Каприо и проиграл

    В 2016 году Харди номинировали на премию «Оскар» как лучшего актера второго плана за фильм «Выживший». Актер не верил, что получит награду, а Ди Каприо считал иначе. В итоге они заключили пари.

    «В случае проигрыша я должен был сделать себе татуировку — любую, по желанию Лео», — сказал Харди.

    Когда он получил заветную статуэтку, то Лео прислал ему записку с желанием. Он указал, что именно его друг и коллега должен набить на своем теле.

    «Своим жутким почерком накорябал: «Лео знает все», — сообщил Том и добавил, что ему пришлось исполнять желание. Актер попросил друга написать фразу аккуратнее, чтобы не получились уж слишком корявые буквы.

    Сам Леонардо Ди Каприо в том же году получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Выживший». По словам Харди, он не сомневался, что его приятель «получит, наконец, свой «Оскар».