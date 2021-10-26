Том Харди заключил пари с Ди Каприо и проиграл

Голливудский актер Том Харди в одном из интервью рассказал, как проспорил коллеге по цеху Леонардо Ди Каприо. Он заявил, что ему пришлось выполнить дикое желание любимица миллионов. Об этом написал сайт «Дни.ру».

В 2016 году Харди номинировали на премию «Оскар» как лучшего актера второго плана за фильм «Выживший». Актер не верил, что получит награду, а Ди Каприо считал иначе. В итоге они заключили пари.

«В случае проигрыша я должен был сделать себе татуировку — любую, по желанию Лео», — сказал Харди.

Когда он получил заветную статуэтку, то Лео прислал ему записку с желанием. Он указал, что именно его друг и коллега должен набить на своем теле.

«Своим жутким почерком накорябал: «Лео знает все», — сообщил Том и добавил, что ему пришлось исполнять желание. Актер попросил друга написать фразу аккуратнее, чтобы не получились уж слишком корявые буквы.

Сам Леонардо Ди Каприо в том же году получил награду в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Выживший». По словам Харди, он не сомневался, что его приятель «получит, наконец, свой «Оскар».