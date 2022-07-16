Тодоренко родила второго сына и назвала его Миром

Регина Тодоренко родила Владу Топалову второго сына. Телеведущая сообщила об этом в соцсети, выложив фотографию с мужем и новорожденным ребенком. В подписи к фото Тодоренко, возможно, раскрыла имя младшего сына, назвав его Миром.

«Наша любовь создала еще одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас», — написала Тодоренко.

Слухи о пополнении в семье Тодоренко и Топалова начали курсировать еще пару недель назад, но тогда они не подтвердились. Причем в СМИ со ссылкой на людей из окружения звездной пары писали, что звезда «Орла и решки» якобы родила дочь. Менеджер Нина Пономарева опровергала эту информацию и говорила, что Тодоренко еще не родила.

Тодоренко впервые стала мамой в конце 2018 года, когда у телеведущей и певца родился сын Михаил. Весной 2022-го поклонники телезвезды заподозрили, что Тодоренко ждет второго ребенка, позже она это подтвердила.