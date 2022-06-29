Менеджер Тодоренко опровергла слухи о рождении у звезды второго ребенка

Официальный представитель Регины Тодоренко опровергла информацию о том, что у звезды и ее супруга Влада Топалова родился второй ребенок. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Регина пока не родила. Вся другая информация — личная. Если Регина и Влад посчитают нужным ею поделиться — они это сделают», — передал слова менеджера семьи Нины Пономаревой сайт kp.ru.

Регина Тодоренко подарила первого ребенка своему супругу в декабре 2018 года. Во время первой беременности женщина продолжала работать и посещала светкие мероприятия. Также она вела активный образ жизни, писали «Известия».

Ранее Регина Тодоренко поделилась рецептом своего фирменного салата для похудения. Для него необходимо взять 400 граммов неочищенных креветок, пару помидоров, два зубчика чеснока, три веточки укропа или петрушки, семь столовых ложек сметаны 10% жирности и соль по вкусу. Креветки необходимо сварить и очистить, а после нарезать все ингредиенты и смешать.