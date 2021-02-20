TMZ: Ким Кардашьян подала на развод

Американская теледива Ким Кардашьян подала заявление на развод с рэпером Канье Уэстом. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и не собирается оспаривать брачный договор.

Семилетний союз Кардашьян и Уэста завершается настолько мирно, насколько таковым вообще может быть развод. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на источники.

Ким попросила о совместной опеке над четырьмя детьми. Канье не против такого подхода. Пара настроена воспитывать их вместе, несмотря на расставание.

Споров у пока еще супругов не возникло и по поводу брачного договора. Кардашьян и Уэст достигли значительного прогресса в вопросе о разделении имущества.

Пара поженилась в 2014 году. Для Ким развод может стать третьим, для Канье он первый.

В начале февраля СМИ писали, что Уэст вынес из супружеского особняка в Калабасасе 500 пар обуви. Кардашьян дома не было — она специально оставила мужа наедине с вещами, чтобы мог забрать необходимое.

Слухи о возможном разводе звездной пары появились в начале 2021 года. Пресса писала, что Ким решила уйти от мужа после его участия в президентских выборах.