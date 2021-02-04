Канье Уэст перед разводом с Кардашьян вынес из супружеского особняка 500 пар обуви

По данным инсайдера, исполнитель взял не все вещи. Мужчину интересовала лишь коллекция кроссовок. Перед этим Ким уехала из дома вместе со своими сестрами, чтобы муж мог забрать то, что ему необходимо, написала «Газета.ru».

В начале нынешнего года СМИ стали информировать о разводе Ким и Канье. В феврале фанаты выдвинули версию, что супруги вновь сошлись, так как на ногах фотомодели заметили тапочки бренда Yeezy. Эта марка принадлежит ее мужу.

Американская пресса сообщала, что Кардашьян решила разойтись с рэпером после его участия в президентских выборах. Ким не поддержала решение мужа бороться за кресло лидера государства. Она якобы поняла, что ей «необходимо разорвать брак ради своих детей и собственного здравомыслия». Отмечается, что это было не единственной причиной разрыва возлюбленных, а лишь последней «каплей в море» недовольств.