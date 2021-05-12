Тину Тернер включили в Зал славы рок-н-ролла

В 2021 году Зал славы рок-н-ролла пополнился новыми именами. Среди них оказалась американская исполнительница Тина Тернер, отмечено в публикации на сайте зала.

Тернер отметили как исполнительницу. Вместе с ней такой же чести удостоены рэпер Jay-Z, Кэрол Кинг, Тодд Рандгрен и рок-группы The Go-Go’s и Foo Fighters.

Отборочный комитет рассматривал 16 кандидатур, в числе которых оказались Iron Maiden и New York Dolls.

Имя Тины Тернер появилось в Зале славы рок-н-ролла второй раз. Впервые это произошло в 1991 году. Тогда певицу вписали вместе с ее партнером по дуэту Айком.

Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла намечена на 30 октября. Ее проведут в Кливленде, штат Огайо.

На минувшей неделе не стало американского певца и автора песен в стиле ритм-н-блюз Ллойда Прайса. В Зал славы рок-н-ролла его ввели в 1998 году.