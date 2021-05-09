Легенда ритм-н-блюза Ллойд Прайс умер в возрасте 88 лет

Скончался американский певец и автор песен в стиле ритм-н-блюз Ллойд Прайс. Ему было 88 лет.

О смерти музыканта сообщил владелец звукозаписывающей компании Maxwell Entertainment Рики Поппел. Он узнал об этом от менеджера Прайса.

Прайса не стало 6 мая. Последние пять лет у него были прогрессирующие проблемы со здоровьем, написал Поппел в Facebook.

«Ллойд был одним из самых приятных, заботливых и добрых людей, которых я когда-либо знал, я буду скучать по нему», — добавил продюсер.

Две песни Ллойда Прайса — Personality и I’m Gonna Get Married — попали в список лучших ритм-н-блюз-композиций по версии журнала Billboard. А журнал Rolling Stone включил его Stagger Lee в подборку 500 величайших песен всех времен. Элвис Пресли перепел песню Прайса Lawdy Miss Clawdy.

В 1998 году Прайс был введен в Зал славы рок-н-ролла. Помимо музыки он также активно занимался бизнесом. У музыканта были три студии звукозаписи, сеть закусочных и магазинов одежды.