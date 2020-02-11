Тина Канделаки ответила на критику Садальского

Садальский отреагировал на слова Канделаки о том, что всех своих успехов на ТВ она добилась благодаря собственным усилиям. Актер заявил, что ее карьера построена на помощи других людей. Его собственной, продюсера Натальи Билан, которая якобы в ходе эфира подсказывала ведущей умные слова в наушник. А также актеру и телеведущему Олегу Марусеву, который «за ручку» привел Канделаки в программу «Времечко».

Отмечается, что Билан отказалась комментировать эту информацию. Марусев сказал, что Садальскому можно верить.

Сама телеведущая призналась, что спокойно реагирует на заявления Садальского, Ксении Собчак и других известных личностей, которые «комментируют мою жизнь и лучше меня знают обстоятельства и события моей жизни».

Телеведущая заявила, что ей «приятно и лестно», что ее судьба не оставляет равнодушными ни друзей, ни врагов.

«Продолжаем дышать мне в спину, попутный ветер еще никому не помешал», — сказала Канделаки.

Ранее телеведущая, журналист, общественный и политический деятель Ксения Собчак раскритиковала в эфире «Вечернего Урганта» фигуру Канделаки. Ведущая заявила в ответ, что ей «лестно», что «меня, скромную девочку из Тбилиси» обсуждает такая знаменитость.