Канделаки ответила на критику «большому политическому лидеру» Ксении Собчак

Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры. Канделаки заявила, что ей приятно внимание и назвала коллегу по цеху «большим политическим лидером».

Генпродюсер «Матч ТВ» опубликовала видеоответ в своем Twitter. По ее словам, ей «лестно, когда экс-кандидат в президенты, большой политический лидер, практически без пяти минут глава партии» обсуждает ее, «скромную девчонку из Тбилиси».

Также Канделаки назвала телеведущую звездой Первого канала, добавив, что та обладает «идеальной кожей, внешностью, породой, харизмой».

Заявление прозвучало в ответ на реплику Собчак в программе «Вечерний Ургант». Отвечая на шутливый вопрос, что бы она выбрала — сменить пол и жениться на Тине Канделаки или чтобы ее крестным отцом был президент Монголии, — ведущая выбрала второй вариант.

«Канделаки сколько в спортзале ни занимается, все равно как-то это все выглядит так себе», — пояснила Ксения.

«Вот она пошла собчатина настоящая! Классическая Собчак. Вот они — оскорбления женщин», — рассмеялся на это ведущий Иван Ургант.

С 10 февраля Собчак будет вести новое ток-шоу на Первом канале.