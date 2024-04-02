Знаменитости 02 апреля 2024, 16:35 Тимати потратил на день рождения дочери более 20 миллионов рублей Тимати устроил на 10-летие дочери праздник в стиле «Гарри Поттера» РИА «Новости»

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Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) потратил свыше 20 миллионов рублей на празднование десятого дня рождения своей дочери Алисы. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Пышный праздник в стилистике произведений о Гарри Поттере состоялся 19 марта. Мероприятие прошло в особняке в центре столицы, который превратили в Хогвартс. Для гостей приготовили квесты, уроки левитации и банкет. Среди приглашенных был певец Филипп Киркоров.

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Эксперты оценили стоимость аренды зала, декора и артистов в 20 миллионов рублей, из них 1,5 миллиона стоило снять особняк. Цена праздничного торта, украшенного десятью свечами, составила приблизительно 350 тысяч рублей.

Ранее Тимати открыл в Котельниках первый в Подмосковье картинг с электрическими болидами. Он заявил, что построенная трасса стала самой сложной в России.