Эксклюзив 14 марта 2023, 02:51 «Самая сложная в России трасса». Тимати рассказал о своем картинге с электрическими болидами Тимати назвал трассу в своем картинке с электрическими болидами самой сложной в России Телеканал «360»

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Российский певец и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) открыл TIMATI Karting в «Мега Белая дача» в Котельниках. В интервью ведущей «360» Марусе Михейчик во внеплановом выпуске «Тет-а-тет с Марусей» исполнитель рассказал о самой сложной в России трассе.

«Это самая сложная в России трасса. Помимо того, что это электрокартинг, это TIMATI Karting, который отличается тем, что каждая новая площадка имеет свою тематику», — объяснил бизнесмен.

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Юнусов отметил, что в дальнейшем планирует развивать свою сеть картингов. Он предположил, что трассы появятся не только в России, но и за рубежом.

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На открытии картинга Тимати исполнил свои популярные хиты. Также рэпер вместе с главой городского округа Котельники Сергеем Жигалкиным первыми оценили гоночные трассы. Длина картинг-трассы составляет 620 метров. Она состоит из каскада виражей, туннелей, мостов и бенкинга на двух уровнях. Трасса вмещает в себя до 10 машин. Для создания эффекта настоящей гонки в электрических болидах имитируется шум двигателя автомобиля Ferrari.