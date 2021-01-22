Тимати объяснил, почему ушел из лейбла Black Star

Бизнес бренда Black Star не позволял российскому рэперу Тимуру Юнусову, известному как Тимати, продюсировать «крутые продукты». Из-за этого музыкант решил уйти из лейбла.

Причины своего поступка рэпер назвал в интервью порталу Sostav, заявив, что намерен «сконцентрироваться на других вещах».

«Просто катастрофически не хватало времени. Время — наш основной ресурс. Чем старше становишься, тем отчетливее это понимаешь», — описал Тимати работу в команде лейбла Black Star.

Музыкант подчеркнул, что потратил бы «одинаковое количество времени на продюсирование артиста и на продюсирование стартапа или продукта». В первом случае, добавил он, нельзя исключать человеческий фактор и огромные риски. Во втором их меньше, а ограничения по продюсерскому контракту отсутствуют.

Одним из примеров успешного «продюсирования продуктов» Тимати назвал деятельность Илона Маска, хотя и указал на неоднозначность некоторых проектов американца с точки зрения бизнеса.

Из собственного лейбла Тимати ушел в 2020 году, решив пойти по пути независимого предпринимателя. В начале 2021-го стало известно о планах рэпера зарегистрировать бренд со своим сценическим псевдонимом в названии.