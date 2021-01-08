Тимати решил зарегистрировать свое имя как бренд

Согласно заявке, товарный знак «Тимати» регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 25, 37 и 44.

Это значит, что музыкант сможет изготавливать и продавать под этим брендом одежду, обувь и головные уборы. Кроме того, Юнусов сможет заниматься строительством, ремонтом, а также стиркой одежды и уничтожением вредителей.

У рэпера также будет возможность предоставлять психологические, медицинские и ветеринарные услуги, заниматься садоводством и уничтожением сорняков, и даже предоставлять услуги по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

Журнал Forbes в прошлом году решил подвести промежуточные итоги года. Он назвал имена звезд российского шоу-бизнеса, которые за последние месяцы больше всего заработали. По данным издания, рэпер Тимати заработал 5,1 миллиона долларов. Forbes считал доходы звезд с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го. Журнал отметил, что поп-исполнители и телеведущие заработали бы на 12,5% больше, если бы не было запрета на проведение массовых мероприятий. Его ввели в России из-за эпидемии коронавируса.