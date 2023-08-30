Знаменитости 30 августа 2023, 15:45 Тимати и Пинский не покупали бренд Domino’s Pizza у зарубежных владельцев Тимати и Пинский выкупили 60 ресторанов у франчайзи сети Domino’s Pizza Unsplash

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Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский не покупали бренд и бизнес зарубежных владельцев сети пиццерий Domino’s Pizza в России. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы у Domino’s ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи», — подчеркнул Пинский на презентации нового проекта.

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По его словам, франчайзи пребывали в шоке от новости о том, что иностранные владельцы бренда планируют уйти с российского рынка, потому что зависели от зарубежных хозяев полностью.

Новая сеть теперь носит название Dомиno Pizza.

Ресторатор подчеркнул, что, с одной стороны, они планируют построить бизнес и заработать на нем. Но также владельцы выполнили много попутных задач, в том числе помогли этим франчайзи. У некоторых из них Тимати и Пинский купили порядка 60 точек. Другие согласились работать с ними под новым брендом.

Ресторатор добавил, что их ждет месяц переходного периода. За это время они сохранят старые наработки и создадут новые рецепты.