Тигран Кеосаян рассказал о съемках первого клипа Ветлицкой. Он назвал это новым направлением

Кеосаян вспомнил, что этот клип, который он снимал вместе с Федором Бондарчуком, приведет к тому, что Наталья Ветлицкая станет секс-символом эпохи. При этом, по его словам, главной целью создания клипа был только заработок.

«Надо было как-то денег заработать. Мы и подумать не могли, что этим клипом Наташи Ветлицкой „Посмотри в глаза“ положим начало новому направлению. Я его называю — музыкальное видео», — сказал Тигран Кеосаян.

Он заявил, что очень рад, что певица вернулась в Россию из Испании, где она жила последние 13 лет. При этом Кеосаян призвал Ветлицкую не лезть в политику, а лучше петь, так как это у нее получается намного лучше.

Известная в начале 90-х певица Наталья Ветлицкая объявила о своем возвращении на российскую сцену. С 2006 года она жила в Испании, но в этом году решила снова вернуться в Россию.

Клип «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой сняли в 1992 году начинающие режиссеры Тигран Кеосаян и Федор Бондарчук. Съемки проходили в павильоне ВГИКа. Работа получила главный приз на московском фестивале видеоклипов «Поколение-92», а после его выдвинули на соискание премии европейского MTV. Музыку к песне написал Дмитрий Маликов, с которым тогда Наталья Ветлицкая состояла в романтических отношениях.