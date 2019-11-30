Певица Ветлицкая призналась в краже аджики

«Зашла в универсам и купила омерзительные сосиски, пакет молока и буханку хлеба. Думаю, я это не проглочу, а вот аджика поможет мне съесть эти сосиски. Не хватало 55 копеек на аджику, поэтому я ее спрятала и вынесла», — рассказала певица.

Чтобы купить эти сосиски, Ветлицкая собирала на улице пивные бутылки и сдавала их. В финале шоу гостья спела дуэтом вместе с ведущим.

Наталья Ветлицкая начала карьеру в конце 1980-х годов. Сначала она работала в балете у Аллы Пугачевой, а потом стала солисткой группы «Мираж». Сольно выступать певица стала с 1992 года. В 2006 году Ветлицкая уехала с дочерью в Испанию. В 2019 году она решила вернуться на сцену.