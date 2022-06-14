The Rolling Stones отменили концерт в Амстердаме из-за болезни Мика Джаггера

Легендарная британская группа The Rolling Stones в последний момент отменила концерт в Амстердаме. Причиной стала болезнь солиста музыкального коллектива Мика Джаггера. 78-летний музыкант заразился коронавирусом. Сообщение размещено на официальной странице группы в Twitter.

«The Rolling Stones была вынуждена отменить намеченный на сегодняшний вечер концерт в Амстердаме на „Йохан Кройф Арене“ после того, как Мик Джаггер по прибытии на стадион начал испытывать симптомы COVID-19, и его анализ оказался положительным», — говорится в заявлении группы.

Музыканты подчеркнули, что «глубоко сожалеют» об отмене, объясняя свое решение заботой о безопасности публики, музыкантов и команды.

The Rolling Stones пообещали, что концерт будет перенесен на другую дату.

Несколько лет назад группа отменила тур по Северной Америке из-за болезни Джаггера. Тогда не состоялись сразу 17 концертов.