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    27 января 2021, 17:32

    Телеведущий Николай Дроздов появился в TikTok. Он пообещал выкладывать добрые ролики

    Анастасия Калинина

    Ученый и известный телеведущий Николай Дроздов появился в TikTok. Его контент не станет напоминать программу «В мире животных», но будет таким же добрым. Об этом она рассказал изданию «Подъем». Сейчас Дроздову 83 года.

    «Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это же хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: „Не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?“», — рассказал он.

    При этом Дроздов отметил, что для программы «В мире животных», которую он вел несколько десятков лет, он подготовил преемника. А еще он не собирается рассказывать о происхождении Вселенной в TikTok.

    На сегодняшний день у аккаунта телеведущего уже более 20 тысяч подписчиков. Пока на страничке опубликован только один ролик с приветствием Дроздова. Видео получило 46 тысяч лайков.

    В конце декабря Николай Дроздов принял участие в съемках для журнала GQ Russia и бренда Gucci. Он снялся в модном ролике о «НИИ мужского костюма». Многие пользователи отметили, что ученый с ручной змеей в кадре стал главной звездой.