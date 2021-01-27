Телеведущий Николай Дроздов появился в TikTok. Он пообещал выкладывать добрые ролики

«Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это же хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: „Не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?“», — рассказал он.

При этом Дроздов отметил, что для программы «В мире животных», которую он вел несколько десятков лет, он подготовил преемника. А еще он не собирается рассказывать о происхождении Вселенной в TikTok.

На сегодняшний день у аккаунта телеведущего уже более 20 тысяч подписчиков. Пока на страничке опубликован только один ролик с приветствием Дроздова. Видео получило 46 тысяч лайков.

В конце декабря Николай Дроздов принял участие в съемках для журнала GQ Russia и бренда Gucci. Он снялся в модном ролике о «НИИ мужского костюма». Многие пользователи отметили, что ученый с ручной змеей в кадре стал главной звездой.