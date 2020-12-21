«Дроздов и Gucci созданы друг для друга». Ведущий снялся в модном ролике о «НИИ мужского костюма»

Кадры сняты в стиле советской эстетики. В них показаны истории научных сотрудников, которых объединяет не только работа, но и костюмы из итальянской шерсти.

В роли научных сотрудников выступили написавший к нему сценарий Александр Гудков и актер Александр Паль. В нем появляются музыканты Кирилл Иванов и Муся Тотибадзе, а также теннисист Андрей Рублев.

Пользователи оставили к ролику много лестных комментариев и, сошлись во мнении, что Дроздов с ручной змеей в кадре стал главной звездой.

Источник фото: YouTube

«Дроздов и Gucci прям созданы друг для друга!» — писали в Сети. Кто-то признался, что «ради Николая Николаевича готов пересматривать этот шедевр сотни раз».

Фотограф Булат Арсланов разместил в Instagram фотосессию 83-летнего телеведущего.

У Дроздова уже есть опыт работы со спецпроектами Gucci. Ранее он участвовал в съемке российского Vogue.