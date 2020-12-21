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    21 декабря 2020, 12:57

    «Дроздов и Gucci созданы друг для друга». Ведущий снялся в модном ролике о «НИИ мужского костюма»

    Александра Ломейко

    Телеведущий Николай Дроздов принял участие в съемках для журнала GQ Russia и бренда Gucci. Ролик о несуществующем НИИ мужского костюма опубликован на YouTube.

    Кадры сняты в стиле советской эстетики. В них показаны истории научных сотрудников, которых объединяет не только работа, но и костюмы из итальянской шерсти.

    В роли научных сотрудников выступили написавший к нему сценарий Александр Гудков и актер Александр Паль. В нем появляются музыканты Кирилл Иванов и Муся Тотибадзе, а также теннисист Андрей Рублев.

    Пользователи оставили к ролику много лестных комментариев и, сошлись во мнении, что Дроздов с ручной змеей в кадре стал главной звездой.

    «Дроздов и Gucci созданы друг для друга». Ведущий снялся в модном ролике о «НИИ мужского костюма» | Изображение 1
    Источник фото: YouTube

    «Дроздов и Gucci прям созданы друг для друга!» — писали в Сети. Кто-то признался, что «ради Николая Николаевича готов пересматривать этот шедевр сотни раз».

    Фотограф Булат Арсланов разместил в Instagram фотосессию 83-летнего телеведущего.

    У Дроздова уже есть опыт работы со спецпроектами Gucci. Ранее он участвовал в съемке российского Vogue.