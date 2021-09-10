Телеведущий Андрей Малахов рассказал, как его предал Дмитрий Борисов

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о предательстве Дмитрия Борисова, который заменил его в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где они раньше вместе работали. Малахов поделился историей в интервью YouTube-каналу «Просто о сложном с Софико Шеварднадзе».

Малахов сказал, что когда в 2017 году решил уйти с Первого канала на «Россию 1», то сам посоветовал редакторам взять Борисова ведущим в программу «Пусть говорят».

«Мне просто было обидно. Когда я переходил, я же заранее всех предупреждал и сказал: „Если вам вдруг нужен будет ведущий, возьмите Диму Борисова“», — поведал он.

Но Малахову сказали, что Борисов уже записывает новые выпуски «Пусть говорят». Сам он ничего об этом не говорил. И тот не написал ему, спросив, правда ли это.

«Он написал что-то из серии: „Да, все в этом мире как крыло бабочки“, что-то такое», — рассказал Малахов.

Малахов сказал, что не держит обиду на Борисова, но на этом их дружба закончилась. По словам ведущего, он даже решил сменить спортзал, чтобы не пересекаться с бывшим коллегой.

Ранее Малахов занял первое место в рейтинге доверия среди телезвезд.