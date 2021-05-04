Малахов возглавил рейтинг доверия среди звездных персон

Ведущий Андрей Малахов занял первое место в рейтинге знаменитостей, которым больше всего доверяют зрители. Мнения россиян изучил исследовательский холдинг Ромир. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

На втором месте оказался актер Константин Хабенский. В тройку лидеров также вошел ведущий Максим Галкин.

На четвертом месте оказался телеведущий Владимир Соловьев, на пятом — актер Дмитрий Нагиев. Шестое и седьмое места заняли Никита Михалков и Иван Ургант. Восьмым в рейтинге стал ведущий Александр Гордон. Девятым и десятым стали блогер Юрий Дудь и журналистка Ксения Собчак.

Также в топ-100 вошли Илья Варламов, Давид Манукян, Евгений Баженов, Ида Галич, Алишер Моргенштерн и другие.

Кроме того в список попали Лев Лещенко — 59 место, Сергей Бурунов — 68 место, Валерий Меладзе — 73 место, Федор Емельяненко — 86 место.

Ранее Анастасия Волочкова выразила мнение, что брак ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова фиктивный, и скоро они разведутся.

Также Волочкова заявила, что слышала о нетрадиционной ориентации Богомолова. Она добавила, что, по ее мнению, они с Собчак обязательно разведутся.