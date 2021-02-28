Телефонные мошенники обокрали актера из «Марша Турецкого»

Актер Алексей Михайлов, снимавшийся в сериале «Марш Турецкого», стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты заставили актера перевести им почти 269 тысяч рублей. Об этом артист Московского Нового драматического театра рассказал РЕН ТВ.

Михайлов сообщил, что в среду, 24 февраля, около полудня ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший заявил, что кто-то якобы пытается похитить деньги со счетов актера. Доверившись мошеннику, артист потерял около 269 тысяч рублей, которые сам перечислил аферистам.

По данному факту начата проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Спортивный комментатор Виктор Гусев накануне сообщил, что мошенники заставили его тещу продать квартиру и отдать им деньги. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, которые, представившись сотрудниками Следственного комитета, попросили ее оказать содействие в поимке «черных риелторов». Женщине сообщили, что это «секретная операция», и попросили не распространяться. Она целый месяц держала язык за зубами, проворачивая сделку по продаже собственной квартиры, а после отдала мошенникам 3,6 миллиона рублей.