«Секретная операция». Мошенники заставили тещу Виктора Гусева продать квартиру и отдать им деньги

Мошенники отобрали квартиру у тещи известного спортивного комментатора Виктора Гусева. Злоумышленники, которые представились сотрудниками Следственного комитета, попросили у женщины помощь в поимке «черных риелторов». О том, как действовали преступники, «360» рассказал сам Гусев.

Лжеследователи убеждали пенсионерку, что сделка о продаже квартиры будет фиктивной, и даже предоставили ей план предполагаемой операции по поимке «черных риелторов». Мошенники присылали женщине поддельные документы с официальной символикой и печатями.

Злоумышленники обрабатывали женщину целый месяц. Когда она продала квартиру, то деньги у нее забрали «следователи». А вскоре явилась новая хозяйка квартиры, такая же обманутая женщина, которая отдала свои деньги.

«Как ей сказали вот эти люди из так называемого Следственного комитета, она должна была все сделать, как в реальной сделке по продаже квартиры: она продает эту квартиру, которая потом, конечно, ей возвращается, когда этих риелторов придут и возьмут с автоматами, все это аннулируется, и ей эта квартира, естественно, вернется. Она получит деньги, которые она потом передаст этому же самому „Следственному комитету“ от человека, купившего квартиру, деньги эти будут помечены, и это тоже станет последним доказательством. Она все это и сделала. Женщина — нормальный покупатель, такой же обманутый, — она положила деньги свои — 3,6 миллиона рублей — в банковскую ячейку. Моя теща это взяла, отдала договор о продаже, и у себя около лифта в подъезде эти деньги передала „представителю“, какой-то женщине, якобы курьеру от „Следственного комитета“», — рассказал Гусев.

После завершения «операции» теще позвонили и поблагодарили, пообещав перезвонить. Но никто так и не позвонил. Когда женщина решила позвонить сама, этого номера уже не существовало. А утром пришла женщина с подписанным договором, требуя, чтобы она освободила квартиру.

«И тут моя теща поняла, что это все было подставлено. Та — тоже подставленная, обманутая, потому что она отдала свои деньги, купила квартиру, деньги непонятно где. А деньги — вот моя теща, выполняя свою „миссию“, отдала этим мошенникам»

Сейчас ведутся поиски этих мошенников, но все усложняет то, что их никто не видел: все общение происходило по телефону, так же теще пересылались документы.

«Единственное звено этой цепочки — женщина, пожилая какая-то, которая пришла и приняла пакет с этими миллионами. Но это без расписки, где-то у лифта», — сказал комментатор.

Женщину просили никому не сообщать о «секретной операции». Все документы она подписывала в присутствии покупательницы и риелторов, которые тоже ни о чем не подозревали. «Следователи» заявляли, что они ловят других риелторов, которые стоят «над ними», чтобы вскрыть большую организованную банду.

Гусев рассказал об этой ситуации, написав пост в Facebook. Комментатор попросил распространить эту информацию.