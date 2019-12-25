    25 декабря 2019, 10:34

    Тейлор Свифт придумала новую песню за сутки

    Ольга Ситникова

    Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт показала фанатам, что может сочинить и записать новую песню за сутки. Видео-доказательство появилось на личном YouTube-канале певицы. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Тейлор Свифт придумала новую песню за сутки

    Новая песня получила название Christmas Tree Farm. В переводе это означает «Питомник рождественских елей». Песню исполнительница презентовала 5 декабря.

    В создании трека Свифт помог продюсер Джимми Нейпс. Видеозапись процесса его создания подписчики певицы увидели 23 декабря.

    В первой части ролика Свифт делится идеей для новой песни к Рождеству. Затем зрители видят, как она подбирает к тексту музыку на пианино и исполняет начало новой композиции. Другую часть видео сняли на следующий день. В ней певица и продюсер создают финальный вариант трека и записывают его.

    В конце видео Свифт пожелала фанатам счастливого Рождества.

    Ранее Тейлор Свифт заняла второе место в списке самых богатых музыкантов по версии Fоrbеs. Ее капитал составил 825 миллионов долларов.