Тейлор Свифт придумала новую песню за сутки

Новая песня получила название Christmas Tree Farm. В переводе это означает «Питомник рождественских елей». Песню исполнительница презентовала 5 декабря.

В создании трека Свифт помог продюсер Джимми Нейпс. Видеозапись процесса его создания подписчики певицы увидели 23 декабря.

В первой части ролика Свифт делится идеей для новой песни к Рождеству. Затем зрители видят, как она подбирает к тексту музыку на пианино и исполняет начало новой композиции. Другую часть видео сняли на следующий день. В ней певица и продюсер создают финальный вариант трека и записывают его.

В конце видео Свифт пожелала фанатам счастливого Рождества.

Ранее Тейлор Свифт заняла второе место в списке самых богатых музыкантов по версии Fоrbеs. Ее капитал составил 825 миллионов долларов.