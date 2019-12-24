    24 декабря 2019, 18:28

    Названы самые богатые музыканты десятилетия по версии Forbes

    Анатолий Минкин

    Американский журнал Forbes составил список музыкантов, которые заработали больше всех за последние 10 лет. По иронии лидер списка рэпер Dr. Dre не выпускал новых альбомов с 2015 года, а его хит Crack a Bottle, который он записал вместе с Eminem, был на вершине чартов в 2009 году. Однако по заработкам за последние 10 лет хип-хоп-исполнитель обошел своих коллег по шоу-бизнесу.

    В уходящем десятилетии его общий заработок составил 950 миллионов долларов. Во многом Dr. Dre сумел обогатиться за счет 20% доли в фирме по производству наушников Beats. В 2014 году Apple купила производство за три миллиарда долларов.

    Остальные артисты списка заработали свои капиталы более традиционными способами. На втором месте расположилась Тейлор Свифт с 825 миллионами долларов. Артистка собирает стадионы, и по итогам она стала самой высокооплачиваемой певицей уходящих 10-х лет.

    Третье место досталось Бейонсе. Многочисленные туры, мультиплатиновые альбомы, коллаборации с Adidas и AT&T позволили ей заработать 685 миллионов долларов.

    Четвертое место занял целый коллектив. Группа U2 после завершения своего тура «360» в 2011 году заработала более 700 миллионов долларов — это стало самым большим гонораром за всю историю.

    Хип-хоп-исполнителю Diddy досталось пятое место. Несмотря на то, что артист чаще остальных исполнителей менял свой сценический псевдоним, за десятилетие он смог заработать 605 миллионов долларов благодаря рекламному контракту с производителем водки Ciroc компанией Diageo.

    На остальных местах расположились Элтон Джон с 565 миллионами долларов. Последний крупный доход он получил после успеха фильма «Рокетмен» и концертов в Лас-Вегасе на волне интереса к картине.

    Бывший участник Beatles Пол Маккартни успешно продолжил сольную карьеру. Он собирает стадионы, а его альбом Egypt Station стал номером один в хит-параде Billboard в 2018 году. Это произошло впервые с 1982 года.

    Муж Бейонсе Jay-Z заработал свое состояние на строительных компаниях, но и концерты с супругой принесли ему достаточное количество денег. Его общий капитал составил 560 миллионов долларов.

    Кэти Перри за минувшее десятилетие своими турами заработала 530 миллионов долларов.

    Замкнула десятку Lady Gaga с капиталом 500 миллионов долларов. Но не благодаря своим успехам в кино. Большую часть дохода певице принесли альбомы и концерты.