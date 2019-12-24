Названы самые богатые музыканты десятилетия по версии Forbes

В уходящем десятилетии его общий заработок составил 950 миллионов долларов. Во многом Dr. Dre сумел обогатиться за счет 20% доли в фирме по производству наушников Beats. В 2014 году Apple купила производство за три миллиарда долларов.

Остальные артисты списка заработали свои капиталы более традиционными способами. На втором месте расположилась Тейлор Свифт с 825 миллионами долларов. Артистка собирает стадионы, и по итогам она стала самой высокооплачиваемой певицей уходящих 10-х лет.

Третье место досталось Бейонсе. Многочисленные туры, мультиплатиновые альбомы, коллаборации с Adidas и AT&T позволили ей заработать 685 миллионов долларов.

Четвертое место занял целый коллектив. Группа U2 после завершения своего тура «360» в 2011 году заработала более 700 миллионов долларов — это стало самым большим гонораром за всю историю.

Хип-хоп-исполнителю Diddy досталось пятое место. Несмотря на то, что артист чаще остальных исполнителей менял свой сценический псевдоним, за десятилетие он смог заработать 605 миллионов долларов благодаря рекламному контракту с производителем водки Ciroc компанией Diageo.

На остальных местах расположились Элтон Джон с 565 миллионами долларов. Последний крупный доход он получил после успеха фильма «Рокетмен» и концертов в Лас-Вегасе на волне интереса к картине.

Бывший участник Beatles Пол Маккартни успешно продолжил сольную карьеру. Он собирает стадионы, а его альбом Egypt Station стал номером один в хит-параде Billboard в 2018 году. Это произошло впервые с 1982 года.

Муж Бейонсе Jay-Z заработал свое состояние на строительных компаниях, но и концерты с супругой принесли ему достаточное количество денег. Его общий капитал составил 560 миллионов долларов.

Кэти Перри за минувшее десятилетие своими турами заработала 530 миллионов долларов.

Замкнула десятку Lady Gaga с капиталом 500 миллионов долларов. Но не благодаря своим успехам в кино. Большую часть дохода певице принесли альбомы и концерты.