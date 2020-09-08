Тейлор Свифт повторила результат Уитни Хьюстон в чарте Billboard 200

Издание также сообщило, что в совокупности с другими альбомами певицы сборник продержался на вершине чарта 46 недель. Такого же результата добивалась Уитни Хьюстон. Четыре ее альбома занимали первую строчку рейтинга 46 недель.

Второе место по числу прослушиваний заняла певица Адель, чьи альбомы продержались в Billboard 200 34 недели.

Среди 19 величайших музыкантов мира недостижимыми лидерами являются The Beatles, остававшиеся на вершине чарта 132 недели.

Тейлор Свифт выпустила новый альбом 24 июля. В него вошли композиции, написанные певицей во время короанвирусного карантина.