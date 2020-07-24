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    24 июля 2020, 10:27

    Тейлор Свифт выпустила восьмой альбом

    Анастасия Кременчугская

    Тейлор Свифт, американская певица, неожиданно заявила о намерении выпустить новый альбом. Он будет доступен публике уже сегодня, 24 июля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter исполнительницы.

    Альбом получил название Folklore. В него вошли 16 песен. Певица написала его во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    «Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления», — написала Свифт.

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