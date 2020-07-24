Тейлор Свифт выпустила восьмой альбом

Альбом получил название Folklore. В него вошли 16 песен. Певица написала его во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления», — написала Свифт.