24 июля 2020, 10:27
Тейлор Свифт выпустила восьмой альбом
Тейлор Свифт, американская певица, неожиданно заявила о намерении выпустить новый альбом. Он будет доступен публике уже сегодня, 24 июля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter исполнительницы.
Альбом получил название Folklore. В него вошли 16 песен. Певица написала его во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Целый новый альбом песен, в который я вложила все свои прихоти, мечты, страхи и размышления», — написала Свифт.