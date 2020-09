Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в хит-параде Billboard 200

Уточняется, что ее последний альбом Folklore в седьмой раз занял верхнюю строчку. В целом вместе с другими пластинками, она является лидером на протяжении уже 47 недель. Прошлый рекорд среди исполнительниц поставила Хьюстон, которая в общей сложности продержалась на первом месте 46 недель.

Теперь Свифт опережают только мужчины. В их числе The Beatles, которые занимали первую строчку 132 недели, Элвис Пресли (67 недель), Гарт Брукс (52) и Майкл Джексон (51), информирует РИА «Новости».

По информации аналитиков, в начале месяца альбом Folklore Свифт стал первой за четыре года пластинкой, которая находилась на первой строчке Billboard 200 шесть недель подряд. До этого, четыре года назад, рэперу Drake удалось задержаться на высшей позиции чарта на 13 недель. Такой успех получил его альбом «Views».

Ранее сообщалось, что музыкальная группа Metallica поставила рекорд в рок-чарте Billboard. Коллектив возглавляет его уже четвертое десятилетие благодаря композиции All Within My Hands