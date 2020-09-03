Группа Metallica поставила рекорд в рок-чарте Billboard

Группа выпустила альбом S&M2. В своей работе музыканты объединили силы с симфоническим оркестром Сан-Франциско. Они записали новые версии своих хитов. Альбом S&M группа выпустила 21 год назад.

Уточняется, что Metallica имела шансы стать коллективом, который занимает первую строчку рок-чарта Billboard в течение пяти десятилетий. Однако в 1980-х годах артистам не удалось стать лидерами по продажам синглов и альбомов, пишет сайт NEWS.ru.

Первая версия All Within My Hands была выпущена в 2003 году на альбоме St. Anger. Группа записала пластинку после ухода басиста Джейсона Ньюстеда.