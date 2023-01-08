Знаменитости 08 января 2023, 21:06 «Тебя на поле боя никогда не будет». Сыгравший со Смольяниновым в «9-й роте» актер Фидаров ответил артисту Сыгравший со Смольяниновым в «9-й роте» актер Фидаров ответил на угрозы артиста Публичное достояние

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Сыгравший роль Пиночета в фильме «9-я рота» заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров записал видеообращение с критикой своего партнера по картине Артура Смольянинова. Ролик опубликовал Telegram-канал регионального информационного портала «ОсНова».

Фидаров подчеркнул, что не верит в готовность Смольянинова выстрелить в него на поле боя за поддержку специальной военной операции.

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«Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — сказал артист.

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Он добавил, что продолжает возить гуманитарные грузы для жителей, которые оказались в зоне проведения специальной военной операции. Фидаров таким образом опровергнул домыслы Смольянинова о том, что его будто бы уже нет в живых.

«Артур, ты представляешь, я живой. И все те знакомые, которые тебе сказали о моей гибели, тебя обманули», — добавил актер.

Он передал привет своему бывшему коллеге от защитников Донбасса, которые никогда больше не смогут вернуться домой.

Артур Смольянинов в интервью заявил, что ему наплевать на Россию, а также подчеркнул, что «мог бы выстрелить» в своего коллегу Фидарова, поддержавшего специальную военную операцию.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев подчеркнул, что намерен подать заявление в Следственный комитет, чтобы против Смольянинова завели уголовное дело.