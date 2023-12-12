Общество 12 декабря 2023, 15:21 Блогера Александра Шпака потребовали признать иноагентом Shot: на блогера Шпака пожаловались в Генпрокуратуру за оскорбление ВС РФ Sasha Shpak Official, Скриншот с видео / YouTube

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Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать блогера Александра Шпака иностранным агентом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сотрудники общественной организации обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову. В своем заявлении представители ФПБК отметили, что 44-летний блогер-бодибилдер регулярно оскорбляет в социальных сетях военнослужащих Вооруженных сил РФ, критикует спецоперацию и высмеивает раненых и пленных бойцов.

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После начала СВО Шпак уехал в Турцию. Он не скрывает, что поддерживает украинскую сторону. На него уже составили семь протоколов, общая сумма штрафов по которым достигает примерно 300 тысяч рублей.

В августе 2023 года Тверской районный суд Москвы зарегистрировал очередной протокол в отношении блогера. Поводом для составления документа стала дискредитация российской армии. Также против Шпака возбудили уголовное дело.