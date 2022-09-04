Знаменитости 04 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Группа «Тату» впервые после 9-летнего перерыва выступила в Минске Участницы группы «Тату» назвали свое шоу в Минске разовой акцией РИА «Новости»

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Российская группа «Тату» после девятилетнего перерыва впервые выступила в Минске. Концерт прошел на стадионе «Динамо».

Выступление артисток состоялось в рамках проекта Ovion Show, целью которого, по словам организаторов, является сближение музыки и спорта, сообщил «Sputnik Беларусь».

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Участницы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что они не воссоединились, поэтому концерт в Минске — это просто разовая акция.

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На сцене, помимо них, выступили Дана Соколова, Серега, диджей Smash, рэпер Мот, Люся Чеботина и другие музыканты.

В октябре прошлого года «Тату» объявляла о возможном воссоединении группы после разрыва. При этом автор музыки к нескольким хитам Сергей Галоян заявил, что запретил девушкам исполнять написанные им песни.

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