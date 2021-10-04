Директор Юлии Волковой рассказала, сможет ли группа «Тату» исполнять старые хиты после воссоединения

Поп-группа «Тату» накануне объявила о своем воссоединении. На эту новость среагировал автор музыки к нескольким песням Сергей Галоян. Он запретил певицам исполнять написанные им хиты. Однако концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош в беседе с «Газетой.ru» отметила, что у Галояна нет полномочий запрещать исполнение песен.

«Сергей Галоян — он же не продюсер, а просто один из соавторов того материала, который исполняли девочки. Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены и Юли есть смежные права исполнять все композиции. Раньше таких вопросов не стояло никогда», — отметила Дорош.

Дорош подчеркнула, что запретить исполнение песен может только суд. Однако сделать это возможно только в том случае, если соберутся все авторы. Также, по ее словам, Галоян врет о том, что звонил Лене Катиной и Юле Волковой и предлагал им воссоединить «Тату».

«Вообще ситуация не очень честная, потому что Галоян обманывает — Юлю никто никогда не приглашал участвовать в этом трибьюте, который якобы собирались проводить в этом году. Мне ни разу не позвонили, не написали ни одного письма», — подчеркнула концертный директор.