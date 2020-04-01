Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

Накануне телеведущая почувствовала слабость, а через несколько часов — сильную боль в левой нижней части живота. Лазарева вызвала скорую помощь и вместе с дочкой стала дожидаться приезда медиков.

По словам артистки, на утешение/вопрос своего ребенка: «Мама, ты же не умрешь?» — в какой-то момент она не смогла ничего успокоительного ответить. «Было так больно и страшно, что я в этом совсем не была уверена», — поделилась Лазарева.

Медики приехали через сорок минут. Они поставили телеведущей два укола, но в больницу не забрали. Врачи отметили, что если лекарство не подействует и через 10-15 минут улучшения не наступит, то необходимо вызвать «скорую» еще раз.

По словам Лазаревой, легче ей не стало. Напротив, у нее стали неметь руки, и в моменты волнообразного нарастания боли отключалось сознание. Кроме того, артистку начало тошнить. Она отметила, что в тот момент «загибалась от боли».

Врачи снова приехали к ней, и на этот раз доставили актрису в «чистой от коронавируса» машине «скорой» в больницу. Лазарева отметила, что у нее был «явно не он». Также она добавила, что к этому времени боль прошла.

Один из врачей объяснил Лазаревой, что в этом медучреждении больные COVID-19 помещены на втором и третьем этажах. Телеведущую положили на четвертый.

Медики взяли у нее анализ мочи и крови, и сделали МРТ. После получения результатов выяснилось, что у Лазаревой двинулся камень в левой почке.

«Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое», — рассказала артистка.

По словам Лазаревой, за все время, что она находится в больнице ее ни разу не покормили, однако «после двухнедельного карантина и беспрерывного жора» ей это пошло на пользу. Сейчас артистка ждет ответа от страховой компании по поводу того, оплатят ли ей операцию.

«Не болейте, я вас умоляю», — написала Лазарева.

Накануне телеведущая Дана Борисова также пожаловалась на плохое самочувствие. Правда, в отличии от своей коллеги по цеху, Борисова подозревает у себя коронавирусную инфекцию. По ее словам, она могла подцепить вирус от Льва Лещенко. Телеведущая рассказала, что у нее озноб, сильный сухой кашель и осип голос. Сейчас Борисова находится дома одна. Однако, как она рассказала, в скорую она звонить боится. Пока телезвезда лечится чаем с имбирем и медом.