Дана Борисова подозревает у себя коронавирус

Как рассказала Борисова, 27 марта она была на съемках вместе с журналистом Андреем Малаховым. До этого он встречался с певцом, у которого впоследствии врачи выявили коронавирусную инфекцию.

«Пообщалась хорошо с Андреем Малаховым, а сейчас он решил уйти на самоизоляцию. Как-то все одно к одному: заболела собачка, у нее пневмония. Колю ей второй день антибиотики. А с утра 29 марта плохо стало мне», — пожаловалась Борисова.

Она рассказала, что у нее озноб, сильный сухой кашель и осип голос. Борисова также считает, что у нее высокая температура, но под рукой нет градусника, чтобы ее измерить.

Сейчас телеведущая находится дома одна. Однако, как рассказала Борисова, звонить в скорую она боится. Пока телезвезда лечится чаем с имбирем и медом.

«Если меня увезут, кто присмотрит за собакой? Попробую как-то дойти до аптеки, может быть, помогут, дадут каких-то лекарств», — заявила Борисова.

Она также пожаловалась, что не может пройти тест на коронавирус, потому что у нее нет медицинского полиса и частные лаборатории проверять ее отказались.

По словам телеведущей, все осложняется тем, что она живет в апартаментах, «а в них не прописывают». Борисова добавила, что поэтому она «бомж».

Теледива также рассказала, что недавно вернулась из-за границы. Две недели назад вместе с дочерью Борисова была в Праге. Поездка длилась четыре дня.

ВОЗ объявила пандемией вспышку нового коронавируса, распространившегося из китайского города Ухань, в начале марта. На сегодняшний день в мире заразились уже более 768 тысяч человек.

По последним данным, в России насчитывается 1836 случая заболевания COVID-19. Вылечить и выписать из больниц удалось 66 пациентов.