Знаменитости 16 апреля 2024, 14:43 Татьяна Лазарева показала дом Аллы Пугачевой в Израиле Телеведущая Лазарева показала танцующую в своем доме в Израиле певицу Пугачеву РИА «Новости»

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Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева* показала танцующую в своем доме в Израиле певицу Аллу Пугачеву. Она опубликовала ролик в соцсетях в честь дня рождения Примадонны.

В опубликованном Лазаревой* видео, снятом 1 января 2023 года, Пугачева танцует в своей квартире.

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«Выложу, раз в жизни нарушив все запреты, потому что хочу, чтобы все увидели — она живая. Она милейшая, трогательная, серьезная, острая на язык и наивная. И она честна перед Богом и собой», — прокомментировала ролик телеведущая.

На записи певица одета в белый лонгслив, свитер насыщенного бордового цвета, голубые джинсы и белые кеды на толстой подошве. Образ Пугачевой дополняют свободно струящиеся волосы.

Украинская певица София Ротару тоже поздравила Пугачеву с днем рождения. Она опубликовала ее архивную фотографию.

* Признана иноагентом на территории России.