Знаменитости 13 июня 2023, 04:47 Татьяна Буланова сменила фамилию после тайной свадьбы с молодым бизнесменом Певица Буланова сменила фамилию после тайной свадьбы с бизнесменом в Петербурге РИА «Новости»

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Певица Татьяна Буланова взяла фамилию своего нового мужа — бизнесмена Валерия Руднева. Об этом российская артистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Руднева!» — написала звезда.

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Свадьба 54-летней Булановой и ее 35-летнего возлюбленного оказалась тайной церемонией. Журналистов на мероприятие не пустили. Пара узаконила отношения в «Дворце бракосочетания № 1» в Санкт-Петербурге. Торжество отметили в небольшом кругу, куда входили только близкие и родные избранников.

Сама артистка ни раз признавалась, что на свадьбе мечтает быть настоящей принцессой. По мнению поклонников, которые уже успели разглядеть фото с праздника, у вокалистки это получилось. На ней было пышное, грациозное белое платье с блестящей, длинной юбкой до пола. На голове у блондинки сияла цветочная диадема. Фанаты оставили трогательные комментарии под публикацией знаменитости.

«Какие же вы красивые! Дай Бог вам долгих, совместных, счастливых лет», — написал один из подписчиков.

«Счастья вам, дорогие мои!», — пожелал другой.

«Огромного счастья прекрасной семье!» — написали поклонники.

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