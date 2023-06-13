Знаменитости 13 июня 2023, 03:20 Певец Юрий Антонов намекнул на роман после слухов о госпитализации Prozvezd.info: певец Юрий Антонов заявил, что в 78 лет нашел свою любовь РИА «Новости»

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Российский певец Юрий Антонов намекнул на романтические отношения в свои 78-лет. Об этом сообщил портал Prozvezd.

В последнее время вокруг артиста ходили слухи о серьезной болезни. Поклонники сильно беспокоились за кумира. Вопреки трагичным сплетням, вокалист появился на премии телеканала ММТВ «Легенды и новые имена». Там он выглядел веселым и бодрым, поэтому разрушил мифы о плохом самочувствии.

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Более того, певец даже признался, что состоит в романтических отношениях. На соответствующий вопрос журналистов знаменитость утвердительно кивнул и сказал: «Да-да». Кто именно стал избранницей Антонова неизвестно. Вокалист не любит распространяться о личном.

Помимо романтичных событий в жизни звезды появились и другие заботы. Сейчас он работает над новым альбомом. Когда именно фанаты услышат композиции — неизвестно, мэтр оставил все в секрете.

Ранее стало известно, как певец Филипп Киркоров поздравил с днем рождения коллегу по цеху Кристину Орбакайте. По его словам, звезда для него не падчерица и не «просто знакомая».