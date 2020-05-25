Тарзан: слова о доходах пенсионеров и артистов вырваны из контекста

Глушко пояснил свое высказывание на личной странице в Instagram. Артист посоветовал «быть аккуратнее в суждениях о людях».

«Я в силу своих скромных возможностей всегда пытался помогать, я никогда не кичился этим, но уж коль ситуация вынудила, я могу это сказать, мне нечего стыдиться», — подчеркнул Тарзан.

Ранее Сергей Глушко отметил отсутствие заработка в период пандемии коронавируса. По данным СМИ, он заявил, что «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем».