    22 мая 2020, 04:25

    «В отличие от пенсионеров, мы ни копейки не имеем». Тарзан перевез бизнес на дачу и пожаловался на нехватку денег

    Кирилл Фролов

    Бодибилдер и певец Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на отсутствие заработка в период пандемии. Артисту пришлось закрыть единственный бизнес — фитнес-центр.
    «В отличие от пенсионеров, мы ни копейки не имеем». Тарзан перевез бизнес на дачу и пожаловался на нехватку денег

    Супруга Глушко Наташа Королева также не может зарабатывать из-за отмены выступлений.

    «В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни», — заявил Тарзан изданию Teleprogramma.pro.

    По словам бидибилдера, все уверены, что артисты — «самые богатые в этой стране», и поэтому предъявляют к ним повышенные требования.

    Сам Глушко закрыл фитнес-центр в центре Москвы. Тренажеры он перевез на дачу, договор с собственником помещения пришлось расторгнуть.

    Тарзан отметил, что отсутствие заработка сильно ударило по семейному бюджету и посетовал на то, что государство не помогает артистам, делая упор на пенсионерах и врачах.