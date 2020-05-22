«В отличие от пенсионеров, мы ни копейки не имеем». Тарзан перевез бизнес на дачу и пожаловался на нехватку денег

Бодибилдер и певец Сергей Глушко, известный как Тарзан, пожаловался на отсутствие заработка в период пандемии. Артисту пришлось закрыть единственный бизнес — фитнес-центр.

Супруга Глушко Наташа Королева также не может зарабатывать из-за отмены выступлений.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни», — заявил Тарзан изданию Teleprogramma.pro.

По словам бидибилдера, все уверены, что артисты — «самые богатые в этой стране», и поэтому предъявляют к ним повышенные требования.

Сам Глушко закрыл фитнес-центр в центре Москвы. Тренажеры он перевез на дачу, договор с собственником помещения пришлось расторгнуть.

Тарзан отметил, что отсутствие заработка сильно ударило по семейному бюджету и посетовал на то, что государство не помогает артистам, делая упор на пенсионерах и врачах.