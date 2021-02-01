Тарзан рассказал, как собирается наказать обокравшую его любовницу

Танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, заявил, что девушку, которая украла у них с Наташей Королевой из квартиры деньги и драгоценности, накажет закон. Он сам не собирается лично наказывать бывшую возлюбленную.

В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» Тарзан сказал, что любое зло должно быть наказано. Также муж Наташи Королевой сообщил, что не будет лично наказывать провинившихся. Этим, по его словам, должно заняться правосудие.

«Сейчас ведутся процессуальные действия. И я вас уверяю, медленно, но неотвратимо правосудие рассадит всех по своим местам. Звучат мои слова нестрашно. Не страшнее того, что исполняли эти дамы», — заявил танцор.

После измены Тарзана Наташе Королевой стало известно, что из дома, где они вместе проживали, пропали украшения и крупная сумма денег. Певица обратилась в полицию. Артистка заявила, что смогла простить провинившегося супруга.

Королева заявила, что не верит в то, что мошенница вынесла из этого случая урок, поэтому хочет отомстить девушке с помощью закона. Многие из пользователей социальных сетей при этом уверены в том, что Королева таким образом пытается сделать плохо той, кто грозился разрушить ее многолетний брак.