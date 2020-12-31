Наташа Королева перед Новым годом высказалась об измене мужа

Певица Наташа Королева перед Новым годом высказалась об измене Тарзана. Она обратилась к тем, кто пытался разрушить ее семью.

Артистка в Instagram написала, что этот год для ее семьи выдался трудным. Она пожелала подписчикам верить в силу любви, мудрости и терпения, а также никогда не предавать друг друга.

Именно это помогло ей спасти свой брак с Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан, несмотря на попытки окружающих разрушить их союз.

«А тех, кто пытался это сделать, ждет своя карма, и поверьте, легкая нажива и минутная слава того не стоят», — написала она.

В заключении поста Наташа Королева пожелала своим поклонникам «гореть, но не сгорать и беречь пламя своей любви».

В сентябре 2020 года Тарзан оказался в центре скандала. Две девушки признались, что они провели ночь с ним. Об измене мужа Наташа Королева узнала во время отдыха. Одна из девушек предоставила в качестве доказательства совместные фотографии с Глушко интимного характера из квартиры Королевой, а также переписку. Тарзан признался в измене и попросил у жены прощения. Позже супружеская пара написала заявление в полицию о пропаже из квартиры ювелирных изделий и крупной суммы денег.