Знаменитости 27 мая 2023, 23:38 Тарантино устроил потасовку из-за стула в Каннах Mirror: Тарантино пытался забрать стул у посетителя бара в Каннах РИА «Новости»

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Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара во французских Каннах. Стычка между мужчинами произошла из-за стула, написала британская газетаMirror.

«Создатель „Криминального чтива“ едва не подрался в отеле Carlton Cannes после попытки занять чужое место в лобби-баре», — указано в публикации.

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Как сообщил источник издания, Тарантино подошел к незнакомцу, чтобы забрать у него стул. Однако посетитель не стал уступить режиссеру место, после чего тот разозлился и спросил его: «Разве ты не знаешь, кто я такой?»

После этого режиссер попытался взять стул, на котором продолжал сидеть мужчина. Этот момент привлек внимание публики, которая попросила спорящих устроить бой. Тогда Тарантино сдался и сел на другое место.

Ранее Квентин Тарантино рассказал о планах снять свой последний фильм. По словам режиссера, действия его картины будут разворачиваться в 1977 году. Тарантино выбрал это время, потому что в тот год выпустили культовые фильмы Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга.