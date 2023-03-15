Культура 15 марта 2023, 04:23 Тарантино написал сценарий для своего последнего фильма — СМИ HR: Тарантино завершил работу над сценарием для нового и последнего фильма «Кинокритик» РИА «Новости»

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Американский режиссер Квентин Тарантино закончил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма под названием «Кинокритик». Главным героем картины будет женщина, написало издание The Hollywood Reporter.

Действие фильма происходит в середине 70-х годов XX века в Лос-Анджелесе. По информации издания, ленту могут посвятить американской журналистке и одной из самых влиятельных женщин среди кинокритиков Полин Кейл.

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Съемки начнутся осенью 2023 года, но пока автор «Криминального чтива» не заключил контракт с какой-либо студией. Журнал подчеркивает, что новая лента может стать последним полнометражным фильмом в карьере 59-летнего Тарантино. В частности, автор статьи напомнил, что сам режиссер неоднократно говорил, что снимет не более 10 картин.

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Ранее Квентин Тарантино заявил, что снимет в 2023 году сериал. Новый проект будет состоять из восьми серий.