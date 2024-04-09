Знаменитости 09 апреля 2024, 14:56 «Талантливый человек». Агутин раскрыл секрет популярности Пугачевой Композитор Николай Агутин раскрыл главный феномен певицы Аллы Пугачевой РИА «Новости»

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Композитор и автор песен Николай Агутин считает, что ключом к успеху певицы Аллы Пугачевой стал ее несомненный талант и умение приковывать внимание аудитории. Он рассказал об этом в интервью для портала mk.ru.

Агутин поделился впечатлениями от ее выступлений в то время, когда Пугачева присоединилась к его ансамблю «Веселые ребята».

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Он вспомнил, как примадонна исполняла песню Павла Слободкина «Посреди зимы». Он отметил, что уникальная подача заставляла публику ощущать всю глубину текста.

«Главный секрет Аллы в том, что она — талантливый человек. Этого не отнимешь. <…> Когда она выходила на сцену у нас в коллективе, я бежал в зрительный зал и смотрел ее выступление», — сказал композитор.

Агутин поделился, что сначала у него были сомнения насчет включения Пугачевой в состав коллектива, но они быстро развеялись. В начале своего пути в ансамбле певица исполняла лишь финальную песню вместе с другими музыкантами, однако через три месяца стала выступать с собственными песнями

Композитор сказал, что в настоящее время не общается с Пугачевой. У него даже нет ее телефонного номера.

Поздравлять примадонну с юбилеем он не планирует, потому что не умеет пользоваться соцсетями. Певица же решила отметить 75-й день рождения масштабным гастрольным туром.