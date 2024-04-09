09 апреля 2024, 14:56
«Талантливый человек». Агутин раскрыл секрет популярности Пугачевой
Композитор Николай Агутин раскрыл главный феномен певицы Аллы Пугачевой
Композитор и автор песен Николай Агутин считает, что ключом к успеху певицы Аллы Пугачевой стал ее несомненный талант и умение приковывать внимание аудитории. Он рассказал об этом в интервью для портала mk.ru.
Агутин поделился впечатлениями от ее выступлений в то время, когда Пугачева присоединилась к его ансамблю «Веселые ребята».
Реклама
Он вспомнил, как примадонна исполняла песню Павла Слободкина «Посреди зимы». Он отметил, что уникальная подача заставляла публику ощущать всю глубину текста.
«Главный секрет Аллы в том, что она — талантливый человек. Этого не отнимешь. <…> Когда она выходила на сцену у нас в коллективе, я бежал в зрительный зал и смотрел ее выступление», — сказал композитор.
Агутин поделился, что сначала у него были сомнения насчет включения Пугачевой в состав коллектива, но они быстро развеялись. В начале своего пути в ансамбле певица исполняла лишь финальную песню вместе с другими музыкантами, однако через три месяца стала выступать с собственными песнями
Композитор сказал, что в настоящее время не общается с Пугачевой. У него даже нет ее телефонного номера.
Поздравлять примадонну с юбилеем он не планирует, потому что не умеет пользоваться соцсетями. Певица же решила отметить 75-й день рождения масштабным гастрольным туром.
Песни
Музыка
Алла Пугачева
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама