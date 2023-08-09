Эксклюзив 09 августа 2023, 11:22 «Таких уникальных людей не бывает». Актриса Белохвостикова — об отношениях с Верой Васильевой Актриса Белохвостикова назвала умершую на 98-м году жизни Веру Васильеву родным человеком РИА «Новости»

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Советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова встречалась с Верой Васильевой не только по работе, но и в жизни. Артистки были близки. В беседе с «360» она выразила сожаления о смерти коллеги.

«Мне очень страшно, потому что таких уникальных людей не бывает. По душе, по отношению к миру, по улыбке, которая была настолько искренняя по отношению ко всем. Выше сплетен, выше суеты. Она была совершенно другой, из другого мира», — сказала актриса.

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Наталия Белохвостикова назвала Веру Васильеву великой женщиной, очень близким и родным для нее человеком. Она запомнила, как в 20 лет снялась с ней в картине «Легенда о Тиле. Фильм второй — Да здравствуют нищие!», потом еще встречалась по работе, ходила на ее спектакли и в целом относилась с большой теплотой. Актриса выразила соболезнования родным покойной.

Театр сатиры объявил о смерти Веры Васильевой 9 августа, в сентябре ей исполнилось бы 98 лет. Актриса исполнила более 60 ролей в театре и 40 — в кино.