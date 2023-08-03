03 августа 2023, 13:02
«Такая оптимистика». Шатилова не поверила в смерть Мирошниченко
Диктор Шатилова заявила, что Мирошниченко была оптимисткой и любила общаться с коллегами
Знаменитый диктор советского телевидения Анна Шатилова оказалась в шоке от новостей о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Она заявила «360», что актриса была чудесным человеком, оптимисткой, украшала любое мероприятие.
«Я верить не хочу. Я Ирочку так любила. Она меня на свои концерты приглашала, песни пела. Как такое могло случиться! Она такая оптимистка», — сказала Шатилова.
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По ее словам, Мирошниченко с удовольствием ходила на различные мероприятия, украшала различные телевизионные шоу своим присутствием, любила общаться с коллегами.
«С юмором. Просто чудо, она — чудо! Зритель ее так любит!» — высказалась об актрисе диктор.
Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни 3 августа. Об этом «360» сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Ранее актрису госпитализировали с тяжелой формой гриппа.
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