Эксклюзив 03 августа 2023, 13:02 «Такая оптимистика». Шатилова не поверила в смерть Мирошниченко Диктор Шатилова заявила, что Мирошниченко была оптимисткой и любила общаться с коллегами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Знаменитый диктор советского телевидения Анна Шатилова оказалась в шоке от новостей о смерти народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Она заявила «360», что актриса была чудесным человеком, оптимисткой, украшала любое мероприятие.

«Я верить не хочу. Я Ирочку так любила. Она меня на свои концерты приглашала, песни пела. Как такое могло случиться! Она такая оптимистка», — сказала Шатилова.

Реклама

По ее словам, Мирошниченко с удовольствием ходила на различные мероприятия, украшала различные телевизионные шоу своим присутствием, любила общаться с коллегами.

«С юмором. Просто чудо, она — чудо! Зритель ее так любит!» — высказалась об актрисе диктор.

Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни 3 августа. Об этом «360» сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Ранее актрису госпитализировали с тяжелой формой гриппа.