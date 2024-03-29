Знаменитости 29 марта 2024, 14:14 «Так бывает». Светлаков рассказал, как нашел мужа для бывшей жены Светлаков признался, что сам нашел мужа своей первой жене Ворончихиной Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Читать 360tv в

Шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал о своем участии в личной жизни бывшей жены Юлии Ворончихиной. Он сам подобрал ей нового мужа, признался комик в беседе с блогером Надеждой Стрелец.

Светлаков подчеркнул, что у него остались теплые отношения с бывшей супругой. С ее новым мужем Юлию познакомил он сам.

Реклама

«Я к первой жене хорошо отношусь, у нас нормальные отношения. У нее новая семья, муж, с которым я ее сам познакомил. Ну, так бывает», — сказал юморист.

Избранник девушки значительно моложе нее. Со Светлаковым они общаются на семейных торжествах.

«Как таковых отношений у нас с ним нет, но мы пересекаемся на каких-то праздниках, всегда пообщаемся, поговорим», — поделился Сергей.

От бывшей жены у комика есть дочь Анастасия, которая родилась в 2008 году. Супруги развелись в 2012-м.

Сейчас Светлаков счастлив во втором браке с Антониной Чеботаревой. Они сыграли свадьбу в 2013 году. У пары родились двое сыновей, Иван и Максим. Комик отметил, что его дети от разных браков хорошо ладят между собой.

Светлаков также рассказал об отношениях с Брежневой. Знаменитости тесно взаимодействовали на съемках комедии «Джунгли».