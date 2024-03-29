29 марта 2024, 14:14
«Так бывает». Светлаков рассказал, как нашел мужа для бывшей жены
Светлаков признался, что сам нашел мужа своей первой жене Ворончихиной
Шоумен и актер Сергей Светлаков рассказал о своем участии в личной жизни бывшей жены Юлии Ворончихиной. Он сам подобрал ей нового мужа, признался комик в беседе с блогером Надеждой Стрелец.
Светлаков подчеркнул, что у него остались теплые отношения с бывшей супругой. С ее новым мужем Юлию познакомил он сам.
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«Я к первой жене хорошо отношусь, у нас нормальные отношения. У нее новая семья, муж, с которым я ее сам познакомил. Ну, так бывает», — сказал юморист.
Избранник девушки значительно моложе нее. Со Светлаковым они общаются на семейных торжествах.
«Как таковых отношений у нас с ним нет, но мы пересекаемся на каких-то праздниках, всегда пообщаемся, поговорим», — поделился Сергей.
От бывшей жены у комика есть дочь Анастасия, которая родилась в 2008 году. Супруги развелись в 2012-м.
Сейчас Светлаков счастлив во втором браке с Антониной Чеботаревой. Они сыграли свадьбу в 2013 году. У пары родились двое сыновей, Иван и Максим. Комик отметил, что его дети от разных браков хорошо ладят между собой.
Светлаков также рассказал об отношениях с Брежневой. Знаменитости тесно взаимодействовали на съемках комедии «Джунгли».
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