Знаменитости 28 марта 2024, 13:50 Светлаков рассказал об отношениях с Брежневой Шоумен Светлаков развеял слухи о романе с певицей Брежневой Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Известный шоумен и комик Сергей Светлаков рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. Он поделился этим в беседе с блогером Надеждой Стрелец.

По словам юмориста, он пообещал Брежневой не распространяться на тему их взаимоотношений.

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«У меня с Верой был такой договор, когда будут касаться какой-то такой темы, то я буду всегда отвечать: я поклялся не говорить», — признался актер.

Однако позже Светлаков признался, что союз с певицей у него был исключительно творческим. Знаменитости взаимодействовали на съемках комедии «Джунгли».

По его словам, после завершения работы над проектом каждый из них продолжил двигаться в своем направлении.

В интервью комик также открыл секрет о том, кому пишет шутки его коллега Гарик Мартиросян.

Светлаков также рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall. Тот собирался прийти на злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.