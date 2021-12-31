Таюрская опровергла слухи о расставании с Прусикиным

Участница группы Little Big Софья Таюрская опровергла слухи о том, что она рассталась с лидером группы Ильей Прусикиным. По словам певицы, у них складываются прекрасные отношения, и она даже не ревнует музыканта к его бывшей жене.

Таюрская заметила, что не испытывает ревности к Ирине Смелой. Более того, они все вместе могут отпраздновать Новый год. Такую возможность артистка озвучила в разговоре со StarHit.

«Мы общаемся, нет никаких претензий, возможно, и Новый год будем встречать вместе», — заявила Таюрская.

По словам участницы группы Little Big, у нее сложились хорошие отношения с сыном Прусикина Добрыней. Ребенка она назвала очень добрым и веселым. Они любят проводить время за играми.

О романе Прусикина и Таюрской стало известно весной 2021 года. Многие назвали Софью разлучницей, однако та заявила, что их отношения начались уже после того, музыкант расстался со Смелой.

Девушка отметила, что хотела бы изменить характер Прусикина, а саму себя она охарактеризовала как «тяжелого человека». По признанию Таюрской, иногда влюбленные ссорятся, но в итоге им удается помириться.

Ранее сообщалось, что фронтмен группы Little Big перепутал гробы на похоронах своего отца.